Тест на картинке с одним вопросом
Математика
Тест на картинке с одним вопросом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 карандаш из 12 можно выбрать двенадцатью способами,тогда второй карандаш можно выбрать 11 способами,то есть: m=12*11=132(способа)
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