Помогите пожалуйста!!!плииииз...обществознание у сына...ваще блин бреееед.... Как ты понимаешь следующее высказывание немецкого философа Карла Раймонда Поппера: «Нам давно уже пора понять, что вопрос «Кто должен управлять госу...
Обществознание
Помогите пожалуйста!!!плииииз...обществознание у сына...ваще блин бреееед.... Как ты понимаешь следующее высказывание немецкого философа Карла Раймонда Поппера: «Нам давно уже пора понять, что вопрос «Кто должен управлять государством?» незначителен по сравнению с вопросами «Как осуществляется власть?» и «Как много власти сосредоточено в руках тех, кто ею обладает?». Каково твоё отношение к этому высказыванию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам не важно лицо главы государства,президента или монарха. Очень важно объективно оценить то,как осуществляется главой власть, и в какой мере он обладает ей, постольку, поскольку политическое равновесие и социально-экономическое развитие государства напрямую зависят от принципа и вида распределения власти. Ещё важнее то, какое отношение к власти имеет народ. Тогда мы сможем организовать страну, у которой есть будущее. У нас демократия. Путин говорил(я не дословно),что суверенитет и стабильный статус государства зависят от фундаментального права народа каким-то образом влиять на власть.
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