Помогите написать сочинение о том, как книга (прочтённая мною) изменила моё отношение к людям, личностные качества.
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Помогите написать сочинение о том, как книга (прочтённая мною) изменила моё отношение к людям, личностные качества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прочитал книгу "Тайна старой дачи". Она досконально изменила моё отношение к людям. В ней рассказывается о племяннике поэта, который запер детей в подвале - шутка. Садисты во многих книгах присутствуют, но чтобы таких... Я подумал - не все люди добрые. Но мир - не без добрых людей! (отвечал сам, не подумай - из инета, скажи - нормально?)
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