Помагите пожалуйста......
Русский язык
Помагите пожалуйста......
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите такое предложение,которое связано с предыдущим с помощью союза и личных местоимений. (1)В жаркий июльский полдень,ровно через год после т...
Английский язык