Помагите решить задачу---После того как поезд прошёл 70% расстояния между городами, ему осталось пройти еще 255км .Определите расстояние,которое прошёл поезд. Ответ должен быть 595

Математика

Помагите решить задачу---После того как поезд прошёл 70% расстояния между городами, ему осталось пройти еще 255км .Определите расстояние,которое прошёл поезд. Ответ должен быть 595

Автор: Гость