Помагите решить задачу---После того как поезд прошёл 70% расстояния между городами, ему осталось пройти еще 255км .Определите расстояние,которое прошёл поезд. Ответ должен быть 595
Математика
Помагите решить задачу---После того как поезд прошёл 70% расстояния между городами, ему осталось пройти еще 255км .Определите расстояние,которое прошёл поезд. Ответ должен быть 595
Ответ(ы):
Гость:
255км - 30% пути (100-%70%) значит 1% = 255/30=8,5км 70%=8,5*70=595км
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