Помагите.Выбрать любой материк и описать его(расположение климат животный и раст??тельный мир)

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Помагите.Выбрать любой материк и описать его(расположение климат животный и раст??тельный мир)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евразия - это самый большой материк на земле. Он занимает третью часть земли. На этом матиреке находиться самое глубокое озеро Байкал и великая гора Гемолай. Он делиться на две части света - Европа и азия.
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