Почему одушевлённость-неодушевлённость и род-это постоянные признаки имени суще??твительного ?
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Почему одушевлённость-неодушевлённость и род-это постоянные признаки имени суще??твительного ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные признаки имени существительного - это одушевленность или неодушевленность, род и тип склонения. Одушевленные существительные отвечают на вопрос КТО? Неодушевленные существительные отвечают на вопрос ЧТО? Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода и относятся к одному из трех типов склонений. Почему это постоянные признаки? Потому, что одно и то же существительное не может быть одновременно нескольких родов или одушевленным и неодушевленным.. .надо вдуматься) ) тарелка, к примеру, не может склоняться по-другому или отвечать на вопросы он, мой или оно, моё
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