Кто такие столяры и кораблестроители в древнем Египте
История
Кто такие столяры и кораблестроители в древнем Египте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кораблестроители это те кто строили корабли , ремесленники Столяры это те кто делал что то из дерева ремесленники
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