Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!
Химия
Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ам што за 234535765755 иди ты в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Определить из какой профессиональной сферы пришли фразеологизмы: как рукой сняло, концы в воду, попутного ветра, от а до я, доводить до белого кале...
Английский язык