Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!

Химия
Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!
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Ам што за 234535765755 иди ты в
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