Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!

Химия

Каков индекс при атоме кислорода в формуле соединения фосфора с кислородом, если ??ассовая доля кислорода в этом веществе равна 56,34 % ? Очень нужно, решаю олимпиаду. Время поджимает... Спасибо!

Автор: Гость