С каким ускорением должен затормозить автомобиль, движущийся со скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться?
Физика
С каким ускорением должен затормозить автомобиль, движущийся со скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 кмч это 10 мс а=v-v0 v0=10 v=0 подставляем получаем -1 мс^2 минус показывает на торможение,а не ускорение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
CuO, Ca(OH)2, P2O5, H2S, CuS, HNO3, H2SiO3, HBr, SiO2, K2CO3, H3PO4, HCl, KCl, Fe(OH)3 Из перечня веществ выберите осно??ания и составьте оксиды ...
Русский язык
Математика
В кастрюлю помещается 5 банок воды,а в каждую банку 4стакана воды. Сколько стаканов воды поместитсятся в десяти кастрюлях?
Физика