С каким ускорением должен затормозить автомобиль, дви­жущийся со скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться?

Физика
С каким ускорением должен затормозить автомобиль, дви­жущийся со скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 кмч это 10 мс а=v-v0 v0=10 v=0 подставляем получаем -1 мс^2 минус показывает на торможение,а не ускорение 
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