Помогите написать сочинение,как для огэ,на тему "Какой должен быть справедливый у??итель?"

Гость: Гость:

Хороший учитель должен быть добрым. Он должен понимать учеников и быть справедливым. Еще он должен очень много знать. Хорошо бы было, чтоб он мог ответить на любой вопрос не только в рамках школьной программы. Хороший учитель обязательно должен любить детей и находить подход к каждому, при этом никого не выделяя среди остальных. Также учитель должен быть спокойным и терпеливым. Не кричать на учеников, не наказывать без повода. Хорошо бы было, если бы можно было поговорить с учителем как со старшим товарищем, спросить совета, если нужно. Хороший учитель прививает любовь к своему предмету, так как дети любят его и ходят на урок с удовольствием.