Помните пожалуйста составить краткую запись к задаче и записать ответ Мама сварила 5 л вишневого варенья и 3 л клубничного. Какого варенья мама сварила больше и на сколько? Сколько всего литров варенья сварила мама?

Математика

Помните пожалуйста составить краткую запись к задаче и записать ответ Мама сварила 5 л вишневого варенья и 3 л клубничного. Какого варенья мама сварила больше и на сколько? Сколько всего литров варенья сварила мама?

Автор: Гость