Помните пожалуйста составить краткую запись к задаче и записать ответ Мама сварила 5 л вишневого варенья и 3 л клубничного. Какого варенья мама сварила больше и на сколько? Сколько всего литров варенья сварила мама?
Математика
Помните пожалуйста составить краткую запись к задаче и записать ответ Мама сварила 5 л вишневого варенья и 3 л клубничного. Какого варенья мама сварила больше и на сколько? Сколько всего литров варенья сварила мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-3=2(разница) 2)5+3=8(л) Ответ:вишнёвого варенья мама сварила больше на 2,всего мама сварила 8 литров! ВСЁ!!!
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