Определите в чем данные реки являются "самыми-самыми" Нил Амазонка Ертис
Окружающий мир
Определите в чем данные реки являются "самыми-самыми" Нил Амазонка Ертис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил самая большая река в мире. Амазонка самая полноводная река в мире. Иртыш— самый протяжённый водоток в России.
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