Помогайте, что можно написать на тему "что можно делать ученикам,а что нельзя (в шк??ле) минимун 5 предложений. макс 7. Это по английскому,но переведу сама!)))

Английский язык

Помогайте, что можно написать на тему "что можно делать ученикам,а что нельзя (в шк??ле) минимун 5 предложений. макс 7. Это по английскому,но переведу сама!)))

Автор: Гость