Помогайте, что можно написать на тему "что можно делать ученикам,а что нельзя (в шк??ле) минимун 5 предложений. макс 7. Это по английскому,но переведу сама!)))

Английский язык
Помогайте, что можно написать на тему "что можно делать ученикам,а что нельзя (в шк??ле) минимун 5 предложений. макс 7. Это по английскому,но переведу сама!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя шуметь на уроках, мусорить в классе, бегать по классу, неуважительно относиться к учителю, обижать других учеников, не делать домашнее задание)
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