Помоге Пожалуйста я всё забыла тот кто знает тот кто может. В смысле! !!!!!?????найти грамматическую основу предложения??? просто обесните а с предложениями я разберусь сама! ПОМОГИТЕ!!

Русский язык

Помоге Пожалуйста я всё забыла тот кто знает тот кто может. В смысле! !!!!!?????найти грамматическую основу предложения??? просто обесните а с предложениями я разберусь сама! ПОМОГИТЕ!!

Автор: Гость