Помоге Пожалуйста я всё забыла тот кто знает тот кто может. В смысле! !!!!!?????найти грамматическую основу предложения??? просто обесните а с предложениями я разберусь сама! ПОМОГИТЕ!!
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Помоге Пожалуйста я всё забыла тот кто знает тот кто может. В смысле! !!!!!?????найти грамматическую основу предложения??? просто обесните а с предложениями я разберусь сама! ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа- это подлежащее и сказуемое . поджлежащее-это существительное в именительном падеже, а сказуемое-глагол
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