Помоги пожааааллллууууйстааа решить 2 вариант полностью с распискойй

Гость: Гость:

1. a) 2x²-6x-3x²-15x=-x²-21x б) a ²+7a-a-7-(a²-6a+9)=a²+6a-7-a²+6a-9=12a-16 в) 3(y ²+10y+25)-3y²=3y²+30y+75-3y²=30y+75 2. a) c(c ²-16)=c(c-4)(c+4) б) 3(a²-2ab+b²)=3(a-b)² в) (4-x ²)(4+x²)=(2-x)(2+x)(4+x²) 3. 9a²-6a ³+a⁴-a²(a²-4)+14a+6a³=9a²-6a³+a⁴-a⁴+4a²+14a+6a³=13a²+14a 4. a) x⁴+3x²-x²-3=1+2x²+x⁴+x x⁴-x⁴+2x²-2x²-x=1+3 -x=4 x= -4 Ответ: -4 б) 4x²-20x+25-4x²+9=0 -20x=-34 x=1.7 Ответ: 1,7. 5. a) (9a²-4)(9a²+4)=(3a-2)(3a+2)(9a²+4) б) (a-b)+(a²-b²)=(a-b)+(a-b)(a+b)=(a-b)(1+a+b) в) x²-(y²-4y+4)=x²-(y-2)²=(x-y+2)(x+y-2) 6. -x²-12x-41= -(x²+12x+41)= - (x² +12x+36+5)= = - ((x+6)² + 5) = -5 - (x+6)² <0 при любом значении х.