Помогите написать Эссе. по истории "Он хотел чтобы раб действовал самостоятельно ??ставаясь рабом

История
Помогите написать Эссе. по истории "Он хотел чтобы раб действовал самостоятельно ??ставаясь рабом
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Гость:
А почему-бы не поискать в интернете? там всё найдёшь
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