Война уничтожает материальные ценности но не может уничтожить в человеке лучшие ??ачества эссе надо пожалуюста как можно по быстрее

Гость: Гость:

Ну, эссе я тебе точно не напишу большое. Но. можно попробовать так. Война, может забрать у человека все: дом, автомобиль, словом, предметы, которые окружают нас, но вот изменить личность человека вряд ли. Сегодня, мы часто слышим и читаем воспоминания ветеранов ВОВ о том, как тяжело народу приходилось в те времена, но не смотря на все тяготы и лишения, люди оставались людьми. Отдавали последнее. если кому-то нужна была помощь. Жили сплоченно. Матери помогали растить чужих детей. А маленькие ребятишки помогали взрослым. Никто не отворачивался от чужой беды. Разве могла война забрать у человека его душу, его убеждения, его стремления? Нет. Потому что именно в такие, тяжелые моменты, и раскрывалась вся красота человеческого благородства, милосердия. Люди, не могли помочь другому материально, но зато могли подарить частичку своего сердцу. Как-то так. можно добавить, что то еще.