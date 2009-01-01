⦁ Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет б) метилоранж краснеет в) фенолфталеин бесцветный

Химия
⦁ Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет б) метилоранж краснеет в) фенолфталеин бесцветный
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Гость:
Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет
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