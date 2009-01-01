⦁ Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет б) метилоранж краснеет в) фенолфталеин бесцветный
Химия
⦁ Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет б) метилоранж краснеет в) фенолфталеин бесцветный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окраска индикаторов под действием раствора гидроксида калия меняется следующим образом: а) лакмус синеет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Надо записать грамматическую основу со словом стакан,употр??бив глагол в прошедшем времени.обозначить у слов число.