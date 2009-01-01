Помогите пожалуйста!!!Надо записать грамматическую основу со словом стакан,употр??бив глагол в прошедшем времени.обозначить у слов число.

Русский язык

Помогите пожалуйста!!!Надо записать грамматическую основу со словом стакан,употр??бив глагол в прошедшем времени.обозначить у слов число.

Автор: Гость