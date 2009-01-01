Помогите пожалуйста!!!Надо записать грамматическую основу со словом стакан,употр??бив глагол в прошедшем времени.обозначить у слов число.
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Надо записать грамматическую основу со словом стакан,употр??бив глагол в прошедшем времени.обозначить у слов число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подстаканники упали на пол.
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