Реши задачу. С одного участка собрали 50кг моркови, а с другого на 20кг больше. Всю морковь разлажили в ящикитпо 20кг. Сколько ящиков потребовалось? Помогите пожалуйста!
Математика
Реши задачу. С одного участка собрали 50кг моркови, а с другого на 20кг больше. Всю морковь разлажили в ящикитпо 20кг. Сколько ящиков потребовалось? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на втором участке на 20 больше кг моркови чем в первом, то 50+20=70 50+70=120 и это все делим на 20 т.е 120/20=6 Ответ: 6 ящиков потребовалось
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