Какое число является натуральным? А)1/2;В)0,3 С)25 D)1,8
Математика
Какое число является натуральным? А)1/2;В)0,3 С)25 D)1,8
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Натуральным числом является 25
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