В каком веке появились ткацкие станки???
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В каком веке появились ткацкие станки???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 9-10 веке на руси появились ткацкие станки
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