В каком веке появились ткацкие станки???

Окружающий мир
В каком веке появились ткацкие станки???
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Автор: Гость
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Гость:
В 9-10 веке на руси появились ткацкие станки
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