Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/...

Математика

Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/ч меньше скорости скорого поезда

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