Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/...

Математика
Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/ч меньше скорости скорого поезда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 95-18= 78(км) скорость товарного поезда . 2)78+95=173(км) всего они проезжают за час 3) 173•12=2076(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди сумму чисел: 0,01+0,02+0,03....0,98+0,99=
Ответить
Математика
Какое число является натуральным? А)1/2;В)0,3 С)25 D)1,8
Ответить
Окружающий мир
В каком веке появились ткацкие станки???
Ответить
Химия
Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: а)натрия с хлором; б)натрия с соляной кислотой. Укажите окислитель и восстановитель в к...
Ответить
Английский язык
Portfolio: Think of your favorite dish. What do you to make it? Make a shopping list.
Ответить