Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/...
Математика
Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Они встретились через 12 часов. Найди расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 95км/ч, а скорость товарного поезда на 18км/ч меньше скорости скорого поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 95-18= 78(км) скорость товарного поезда . 2)78+95=173(км) всего они проезжают за час 3) 173•12=2076(км)
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