20 марта в 2009 году пришлось на пятницу На какой день недели пришлось 6 апреля в 2009 году В марте 31 день

Математика

20 марта в 2009 году пришлось на пятницу На какой день недели пришлось 6 апреля в 2009 году В марте 31 день

Автор: Гость