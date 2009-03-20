20 марта в 2009 году пришлось на пятницу На какой день недели пришлось 6 апреля в 2009 году В марте 31 день
Математика
20 марта в 2009 году пришлось на пятницу На какой день недели пришлось 6 апреля в 2009 году В марте 31 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 20 марта - это пятница , следовательно 27 - марта - это тоже пятница , 28 марта-суббота , 29 марта -воскресенье , 30 марта - понедельник , 31 марта -вторник , 1 апреля - среда 8 апреля - тоже среда.=> Ответ 6 апреля - понедельник.
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