Помогите, номер 21... тут есть добрые люди? ))
Математика
Помогите, номер 21... тут есть добрые люди? ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-клетка 300-линейка
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