Мини сочинение на тему что такое ответственность(5-10 предложений)

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Мини сочинение на тему что такое ответственность(5-10 предложений)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответственность это в первую очередь доверие.Доверие заслужить не так уж и просто.Все дела нужно выполнять ответственно.Если тебе сказали что то сделать то нужно делать это ответственно.Давайте стараться заслуживать даверие а все дела делать ответственно!
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