Мини сочинение на тему что такое ответственность(5-10 предложений)

Гость: Гость:

Ответственность это в первую очередь доверие.Доверие заслужить не так уж и просто.Все дела нужно выполнять ответственно.Если тебе сказали что то сделать то нужно делать это ответственно.Давайте стараться заслуживать даверие а все дела делать ответственно!