Мини сочинение на тему что такое ответственность(5-10 предложений)
Русский язык
Мини сочинение на тему что такое ответственность(5-10 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответственность это в первую очередь доверие.Доверие заслужить не так уж и просто.Все дела нужно выполнять ответственно.Если тебе сказали что то сделать то нужно делать это ответственно.Давайте стараться заслуживать даверие а все дела делать ответственно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2...
Химия
Математика
Қазақ тiлi
Дополните слова на казахском. Жайлауда өте тамаша демаласың, бірақ ... Киіз үйде ??ұрған жақсы, себебі ... Жайлауда көп жұмыс істесең де, ......