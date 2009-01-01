Составьте задачу по этой схеме,и напишите её решение.

Математика
Составьте задачу по этой схеме,и напишите её решение.
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