Составьте задачу по этой схеме,и напишите её решение.
Математика
Составьте задачу по этой схеме,и напишите её решение.
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