Как усовершенствовалась скорлупа яиц птиц?

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Чудеса творения в теле птиц не ограничиваются крыльями, перьями или способностью к длительному перелету. Один из удивительных замыслов, реализованных в этом живом существе, представляет собой птичье яйцо. В скорлупе куриных яиц, которая кажется нам очень простой и довольно обычной, находится до 15 тысяч пор, напоминающих ямки для гольфа. Даже яйца некоторых более мелких птиц обладают губчатой скорлупой, которую можно рассмотреть только под микроскопом. Эти выступы и впадинки позволяют сохранять яйцу особую эластичность и снижают силу удара. Яйца крупных птиц обычно твердые и неэластичные, а яйца мелких птиц мягкие и упругие. Яйцо - настоящее чудо упаковки. Яйцо снабжает развивающегося птенца всеми необходимыми питательными веществами и влагой. Желток яйца включает в себя белки, жиры, витамины и минералы, в то время как белок выполняет функцию накопителя влаги. Развивающемуся птенцу помимо еды и питья необходимо получать кислород и избавляться от углекислого газа. Птенцу также необходимо, чтобы был источник тепла, кальций для развития костей, необходимо оберегаться от попадания воды, бактерий и механических ударов. Все это обеспечивает яичная скорлупа. Птенец дышит благодаря специальному внутреннему слою, пронизанному сосудами. Газообмен происходит не так, как у взрослых особей, а с помощью маленьких пор, которые находятся в скорлупе. Хотя яичная скорлупа прочная, она довольно тонкая. Это легко позволяет теплу передаваться от самца или самки внутрь яйца. Яйцо достаточно прочное, чтобы защитить птенца во время 20-дневного периода высиживания, но и достаточно хрупкое, чтобы позволить ему выбраться наружу У птенца есть особый зубец, которым он пользуется, чтобы разбить скорлупу. Интересно, что этот зубец появляется незадолго до того момента, когда малыш должен вылупиться из яйца, и исчезает вскоре после этого.