Помогите пожалуйста плиззззз

Математика
Помогите пожалуйста плиззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мотоцыклист проехал 240км. Велосипедист проехал х число. Если они вместе проехали 420км. Сколько км проехал велосипедист. Решение 1) 80×3=240. 2) 420-240=180. 2)В 1 день ехал водитель автобуса он проехал х количество км А во 2 день он проехал 24км Сколько км проехал водитель автобуса если он всего проехал 42км. Решение 12×2=24. 42-24=18км
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