Помоги пожалуйста написать как я провёл каникулы и пожалуйста с переводом

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Помоги пожалуйста написать как я провёл каникулы и пожалуйста с переводом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я провел лето в Абхазии мы там купались в очках Они были очень холодной Пили и всяких полезных ручьёв и я там заболел Ну и потом вылечился когда приехал в Россию
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