Помоги правильно прочитать на английском. Easter Bunny Hop, hop, Easter Bunny! You are pretty and funny! Easter Bunny comes to bring Happy Easter! Welcome spring!
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Помоги правильно прочитать на английском. Easter Bunny Hop, hop, Easter Bunny! You are pretty and funny! Easter Bunny comes to bring Happy Easter! Welcome spring!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истэр Банни Хоп, хоп, Истэр Банни! Ю ар притти энд фанни! Истэр Банни камз ту бринг Хэппи Истер! Уэлком спринг!
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