Составьте текст с обособленными Предложениями 5 предложений спасибо большое)

Гость: Гость:

Солнце,отражающееся в воде, печет с обеда. Лягушки,появившиеся на берегу, громко квакают. Ветер, пришедший с севера сносит листья ,выцвевшие на осеннем солнце. Тихие волны,набегающие на берег, бьются о камни. Это- осень , пришедшая в маленький лесок,рисует красивую картину.