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Составьте текст с обособленными Предложениями 5 предложений спасибо большое)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце,отражающееся в воде, печет с обеда. Лягушки,появившиеся на берегу, громко квакают. Ветер, пришедший с севера сносит листья ,выцвевшие на осеннем солнце. Тихие волны,набегающие на берег, бьются о камни. Это- осень , пришедшая в маленький лесок,рисует красивую картину.
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