Помогит решить задачу!!! срочно завтра урок!!!

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Решение:Амортизационные отчисления составляют: 80 тыс. руб.*0,30 = 24 тыс. руб. в год. Бухгалтерские издержки складываются из арендной платы, амортизационных отчислений, расходов на материалы и оплату труда, расходов на оплату процентов банку:10 + 16 + 40 + 24 + (80*0,20) = 106 тыс. руб.Экономические издержки включают бухгалтерские и неявные издержки (издержки упущенных возможностей). Неявные издержки: недополученная зарплата, недополученный депозитный процент, предпринимательские способности. 30 + (40*0,30) + 6 = 48 тыс. руб.96 + 48 = 144 тыс. руб.Вычтя из общей выручки сумму бухгалтерских издержек, можно установить величину б ухгалтерской прибыли:144 – 106 = 38 тыс. руб.Вычтя из общей выручки сумму экономических издержек, можно установить величину экономической прибыли:144 – 144 = 0 тыс. руб., т.е. при отсутствии прибыли открывать кондитерский цех невыгодно.