Помогите пожалуйста нам задали вот такой вопрос Что вкуснее Чикен бургер или колбаса
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Помогите пожалуйста нам задали вот такой вопрос Что вкуснее Чикен бургер или колбаса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бургер моё мнениено можешь выбрать сам
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