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Какая физическая величина считается основной?
Физика
Какая физическая величина считается основной?
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Возможно Дж (джоули)
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