Пять комнатных растений по алфавиту на А,Б,В,Г,Д

Гость: Гость:

Комнатные и садовые цветы: А Абутилон Авокадо Агава АГАВА (Agave) Агапантус, Африканская Лилия Агератум Хоустона Агератум, Долгоцветка Агератум, долгоцветка Аглаонема Адиантум Адонис, Уголек В Огне АДРОМИСХУС (Adromischus) Азалия, Альпийская Роза Акация Аквилегия (водосбор, Орлик) Аквилегия Железистая Аквилегия Обыкновенная Аквилегия, Водосбор, Орлик Аконит (борец) Аконит, Борец Акроклиниум Розовый, Стеблеклонник Алиссум (каменник) Алиссум, Каменник, Бурачок Алоказия АЛОЭ (Aloe) Алоэ, Столетник Амарант, щирица Амариллис, Гиппеаструм Аммобиум Крылатый Ананас Анемона, Ветреница Антирринум (львиный Зев) Антуриум Антуриум Анютины Глазки Анютины глазки, фиалка трехцветная, Иван-да-Марья, виола, фиалка витрока АПОРОКАКТУС (Aporocactus) Аптения Сердцелистная Арабис (резуха) Арабис, Резуха Араукария Высокая Арктотис Армерия Арум (алоказия) Аспарагус (спаржа) Аспидистра Асплениум Живородящий Астильба Астильба Астра Альпийская Астра Европейская, Итальянская, Ромашковая Астра Китайская Астра Многолетняя Астра Новоанглийская Астра Новобельгийская Астра однолетняя Астрофитум АСТРОФИТУМ (Astrophytum) Астры Аубреция Рассеченная Аукуба, Золотое Дерево Ахименес Б Бадан, Бергения Толстолистная Бальзамин (недотрога) Бальзамин Африканский Барбарис Барвинок Малый, Винка Бархатец (тагетес) Бархатцы Бегония Бегония Бегония Безвременник (колхикум) Белопероне Бересклет Японский Бильбергия Поникшая Боккония Сердцелистная Бриофиллюм В Василек Горный Вербена Г Гаворция Гайлардия Гастерия ГАСТЕРИЯ (Gasterid) Гатиора саликорниоидес Гвоздика Гвоздика бородатая, гвоздика турецкая, каштанчики Гвоздика Перистая Гейхера Кроваво-красная Гелениум Гелихризум При Цветниковый, Бессмертник Большой Гемантус Гентиана Георгина (далия) Георгины Гепатика (печеночница) Герань Геснерия Гесперис женский, ночная фиалка, вечерница Гиацинты Гибискус, Кетмия, Розан Китайский Гимнокалициум ГИМНОКАЛИЦИУМ (Gymnocalycium) Гинкго Билоба Гипсофила (качим) Гипсофила Метельчатая, Перекати-поле, Качим Гладиолус Гладиолус гибридный Глоксиния Годеция Гомфрена Шаровидная Горицвет, Лихнис, Татарское Мыло Горошек Душистый Гортензия Гортензия Гречиха Сахалинская, Горец Д Дейция Декабрист Дельфиниум (живокость) Дельфиниум Аякса Дельфиниум Гибридный, Живокость, Шпорник Дендробиум (Dendrobium) Дендрохилум Диклитра, Дицентра, Разбитое Сердце Диморфотека Диффенбахия Дороникум Дороникум, Козульник Драба (Крупка) Драцена Дримиопсис Кирка Душистые Цветы Душистый Горошек Душистый горошек, чина душистая