Укажите варианты которых ставится в приставке одна и таже буква 1)п..дковать замо??озить 2)подкуп розыгрыш 3)пр..блески рассыпать 4.р..ссылка ,расписание

Русский язык
Укажите варианты которых ставится в приставке одна и таже буква 1)п..дковать замо??озить 2)подкуп розыгрыш 3)пр..блески рассыпать 4.р..ссылка ,расписание
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