Помогите пожалуйста Срочно нужно. №3 (а)
Алгебра
Помогите пожалуйста Срочно нужно. №3 (а)
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Гость:
X=4-2 x=2 или -2 не подходит по условию
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