Помогите пожалуйста!Перевести и вставь подходящие слова

Гость: Гость:

1 в) он не мог принять решение, что делать дальше 2 с) было бы хорошо, если бы он не относился ко мне как к ребёнку 3 а) латинские слова начали использоваться в английском для обозначения географических названий очень давно 4 в) где будет проходить концерт? 5 в) извините за опоздание. Это моя вина