Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!

Математика

Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!

Автор: Гость