Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!

Математика
Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 5 5 руб и в вопросе наверно ошибка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как разобрать по составу слово серебристой?
Ответить
Другие предметы
На каком из островов 22 декабря наблюдается полярная ночь?
Ответить
Русский язык
Сочинение Независимому Казахстану 25 лет
Ответить
Математика
1) 2т 49кг= кг 15ц 6кг= кг 74.000г= кг 8т 3ц 16кг= кг 2) а) 4т 68кг + 9ц 52кг= т кг б) 3ц -25кг 925г= ц кг г 3) Коробка с 60 конфетами вес...
Ответить
Математика
в 5-м классе учатся 25 учеников . Из них 15 посещают математический кружок,11- спортивную секцию ,а остальные4 не посещают ни кружок ни секцию.Скол...
Ответить