Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!
Математика
Задача Лена взяла 3 монеты какими могли быть Эти монеты Если Лена взяла 20 монет ПОМОГИТЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 5 5 руб и в вопросе наверно ошибка
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