в 5-м классе учатся 25 учеников . Из них 15 посещают математический кружок,11- спортивную секцию ,а остальные4 не посещают ни кружок ни секцию.Сколько учеников 5-го класса посещают кружок и секцию? Решите задачу ,применив диагр...

Математика
в 5-м классе учатся 25 учеников . Из них 15 посещают математический кружок,11- спортивную секцию ,а остальные4 не посещают ни кружок ни секцию.Сколько учеников 5-го класса посещают кружок и секцию? Решите задачу ,применив диаграмму .
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Гость:
25-4=2111+15=2626-21=5

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