Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить что с можете .

Математика
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить что с можете .
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Гость:
43.Ответ:3) правильный
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