Прямоугольник,ширина которого 3 см, а длина в 4 раза больше.Найди периметр этого пр??моугольника.

Математика

Прямоугольник,ширина которого 3 см, а длина в 4 раза больше.Найди периметр этого пр??моугольника.

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