Прямоугольник,ширина которого 3 см, а длина в 4 раза больше.Найди периметр этого пр??моугольника.
Математика
Прямоугольник,ширина которого 3 см, а длина в 4 раза больше.Найди периметр этого пр??моугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина = 3*4=12 Р=12+12+3+3=30 см
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