Помогите найти корень уровнения x+ 62=115
Математика
Помогите найти корень уровнения x+ 62=115
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+62=115. х=115-62. х=53.
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