Срочно!!! Решите с подробным объяснением, пожалуйста! Из 40 студентов группы 35 человек успешно сдали экзамен по математике, а 37 – по русскому языку. Двое студентов получили неудовлетворительные отметки по обоим предметам. Ско...
Математика
Срочно!!! Решите с подробным объяснением, пожалуйста! Из 40 студентов группы 35 человек успешно сдали экзамен по математике, а 37 – по русскому языку. Двое студентов получили неудовлетворительные отметки по обоим предметам. Сколько студентов имеют академическую задолженность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-35=5 человек получили неуд по матем-ке 40-37=3 человека - по русскому 5-2=3 человека имеют неуд только по матем-ке 3-2=1 человек имеет неуд только по русскому 2+3+1=6 человек имеют академ.задолженность
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