Срочно!!! Решите с подробным объяснением, пожалуйста! Из 40 студентов группы 35 человек успешно сдали экзамен по математике, а 37 – по русскому языку. Двое студентов получили неудовлетворительные отметки по обоим предметам. Ско...

Математика

Срочно!!! Решите с подробным объяснением, пожалуйста! Из 40 студентов группы 35 человек успешно сдали экзамен по математике, а 37 – по русскому языку. Двое студентов получили неудовлетворительные отметки по обоим предметам. Сколько студентов имеют академическую задолженность?

Автор: Гость