Образуй от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом .обознач?? суффикс .какова функция суффикса ?обрати внимание на правописание этих слов.компьютер,колорит ,генерал,преграда ,бамбук, диалект,караван,карамель...
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Образуй от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом .обознач?? суффикс .какова функция суффикса ?обрати внимание на правописание этих слов.компьютер,колорит ,генерал,преграда ,бамбук, диалект,караван,карамель ,президент,престиж,атмосфера,талант,характер,акварель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словесный( суффикс есн) компьютерный(н) колоритный(н) генеральный(н) бамбуковый(ов) диалектный(н) караванный(н) карамельный(н) президентский(ск) престижный(н) атмосферный(н) талантливый(лив) характерный(н) акварельный(н) функция суффикса: образование новых слов
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