Образуй от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом .обознач?? суффикс .какова функция суффикса ?обрати внимание на правописание этих слов.компьютер,колорит ,генерал,преграда ,бамбук, диалект,караван,карамель...

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Образуй от данных словарных слов прилагательные суффиксальным способом .обознач?? суффикс .какова функция суффикса ?обрати внимание на правописание этих слов.компьютер,колорит ,генерал,преграда ,бамбук, диалект,караван,карамель ,президент,престиж,атмосфера,талант,характер,акварель.

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