Решить с помощью уравнения. Из 830грамм шерсти связали 1 шарф и 4 варежки.Cколько гра??мов шерсти потратили на каждую варежку елси на шарф ушло 350 грамм шерсти

Математика

Решить с помощью уравнения. Из 830грамм шерсти связали 1 шарф и 4 варежки.Cколько гра??мов шерсти потратили на каждую варежку елси на шарф ушло 350 грамм шерсти

Автор: Гость