Решить с помощью уравнения. Из 830грамм шерсти связали 1 шарф и 4 варежки.Cколько гра??мов шерсти потратили на каждую варежку елси на шарф ушло 350 грамм шерсти
Математика
Решить с помощью уравнения. Из 830грамм шерсти связали 1 шарф и 4 варежки.Cколько гра??мов шерсти потратили на каждую варежку елси на шарф ушло 350 грамм шерсти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
830-350=680 680÷4 ответ получился 170
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Одно из этих слов-довольно расспространённв русская фамилия а) Отечество б) Роди??а в) Страна г) Государство д) Отчизна
Математика
Математика
Срочно!!! Решите с подробным объяснением, пожалуйста! Из 40 студентов группы 35 человек успешно сдали экзамен по математике, а 37 – по русскому язы...