Одно из этих слов-довольно расспространённв русская фамилия а) Отечество б) Роди??а в) Страна г) Государство д) Отчизна

Русский язык

Одно из этих слов-довольно расспространённв русская фамилия а) Отечество б) Роди??а в) Страна г) Государство д) Отчизна

Автор: Гость