Одно из этих слов-довольно расспространённв русская фамилия а) Отечество б) Роди??а в) Страна г) Государство д) Отчизна
Русский язык
Одно из этих слов-довольно расспространённв русская фамилия а) Отечество б) Роди??а в) Страна г) Государство д) Отчизна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина скорее всего. Никогда таких фамилий не встречал(
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