Помагите ответить на Контрольные Вопросы!!!

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1.Причастие - самостоятельная часть речи, отвечающая на вопрос (какой?) и обозначающая признак предмета по действию. 2. действительные причастия обозначают признак, создающийся действием самого предмета.Страдательные причастия - признак создаётся в результпте другого предмета. 3.Полные причастия отвечают на вопрос (какой?) краткие (каков?) 4.суффиксы действительных причастий настоящего времени. ущ,ющ - 1 спряжение ащ.ящ.-2 спряжение 5. написать (основа на ить) написа+нн+ый написанный. 6.одна или две нн 7.нн пишется в суффиксах полных страдательных причастий несовершенного вида с зависимыми словами 8. не с причастиями пишется слитно, если оно не употребляется без не, если нет противопоставления, если есть мера и степень. В остальных случаях не с деепричастиями пишется слитно. 9. причастный оборот выделяется запятыми, если зависимое слово стоит после него.